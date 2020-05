Verluste in der arabischen Welt

An der Börse von Tel-Aviv kam am Sonntag erstmals seit dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers wieder das sogenannte " Kurssicherungssystem" zum Einsatz. Ein späterer Handelsbeginn und Handelsunterbrechungen sollten für Durchatmen der Börsianer sorgen und so allzu große Verluste verhindern. Der Leitindex der Börse sackte dennoch um 5,86 Prozent ab. In Dubai ging es mit dem Kursniveau um 3,69 Prozent, in Katar um 2,51 Prozent nach unten. In Kairo summierten sich die Verluste auf mehr als vier Prozent.



Für die Märkte der Arabischen Halbinsel waren es meist die größten Erschütterungen seit dem Ausbruch der politischen Unruhen im Frühjahr. Mancher Börsianer sah darin schon eine panische Reaktion der Anleger auf die Zurückstufung der US-Kreditwürdigkeit, die in der Nacht auf Samstag bekannt gegeben worden war. Bei dieser Interpretation ist allerdings zu berücksichtigen: Diese Märkte sind am Freitag immer geschlossen. Hier wurde also nachvollzogen, was zum Wochenschluss an vielen anderen Börsen geschehen war - eine schmerzhafte Kurstalfahrt.