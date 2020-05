Verluste: Die griechische Last der Banken

Die freiwillige Beteiligung der privaten Banken an der Umschuldung für Griechenland könnte in Österreich kurioserweise die Steuerzahler teuer zu stehen kommen: Denn die verstaatlichte Kommunalkredit hat im Vergleich zu den privaten Banken einen relativ hohen Bestand an griechischen Staatsanleihen.



Denn der Druck der Wirtschaftsprüfer, dass diese Anleihen abgewertet werden - egal, ob sich die Bank an der Umschuldung beteiligt oder nicht - steigt. 1,011 Milliarden Euro betrug das Griechenland-Anleihevolumen der Kommunalkredit Ende 2010. Davon sind 190 Millionen Euro Kreditversicherungen. Von den restlichen 820 Millionen sind rund die Hälfte Anleihen mit Laufzeitende nach 2019. Diese sind von der Umschuldung nicht betroffen. Verbleiben 400 Millionen Euro, die möglicherweise zu 21 Prozent - so sieht es der EU-Griechenland-Kompromiss vor - wertberichtigt werden könnten. Das sind 84 Millionen Euro Verlust für den Steuerzahler. Noch ist nichts entschieden. "Es gibt keinen Grund für die Kommunalkredit bei einer freiwilligen Umschuldung des privaten Sektors mitzumachen", heißt es im Finanzministerium.