Der Preiskampf ist eröffnet, Strom wird jetzt billiger

Teures Gas, billiger Strom: Gaskraftwerke wie die des Verbund in Mellach ( Steiermark) oder Frankreich produzieren derzeit Verluste. Bis Ende 2013 wird entschieden, was mit ihnen passiert; sogar eine Schließung sei denkbar. „Skurril“, sagt Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber: Genau solche Anlagen würden künftig gebraucht, um Schwankungen durch Wind- und Solarkraftwerke auszugleichen. Im Mai hat der Verbund das Kartellgericht aufgefordert zu prüfen, ob ein Marktmissbrauch der Gaslieferanten vorliegt.

Dem Verbund verhagelt diese Misere die Bilanz: Zusammen mit der 45-Prozent-Beteiligung an Sorgenia in Italien wurden fast 1,2 Mrd. Euro an Wertberichtigungen fällig. Im Halbjahr fiel so operativ ein Minus von 89 Mio. Euro an, wo im Vorjahreszeitraum 472 Mio. Euro Plus standen. Als Reaktion verhängt der Verbund einen Personalaufnahmestopp (außer Lehrlinge) und verschiebt Investitionen. Bis 2017 werden 1,2 Mrd. in die Hand genommen, davon 700 Mio. für den Netzausbau.

Sonst lief das Geschäft gut. Der Umsatz stieg um 5,6 Prozent, vor Abschreibungen und Steuern erwirtschaftete der Verbund 794 Mio. Euro. Der Tausch der Türkei-Anteile ( Enerjisa) gegen acht E.ON-Wasserkraftwerke in Bayern bringt 1,25 Mrd. Euro ein. Vorwürfe von Hochwasser-Opfern in Oberösterreich, sie seien nicht gewarnt worden, weist Anzengruber zurück: „Wir haben keine Fehler gemacht, sondern entsprechend den Gesetzen und Vorschriften gehandelt.“ Geklagt worden sei man bisher nicht.