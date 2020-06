Hohe Mieten treiben Inflation auf 1,7 Prozent

In der EU herrscht akute Deflationsgefahr. Im November lagen die Verbraucherpreise nur 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Experten glauben, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten noch weiter sinkt. Nicht so in Österreich.

Hohe Mieten, aber auch höhere Telefonkosten trieben die Inflation im November auf 1,7 Prozent nach nationaler bzw. 1,5 Prozent nach EU-weiter Berechnung. Mit Ausnahme von Rumänien ist die Inflation derzeit nirgendwo sonst so hoch wie in Österreich. Im Vergleich zum Oktober lag das Preisniveau um 0,2 Prozent höher, im Jahresvergleich um 0,1 Prozent.