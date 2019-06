Vier Gründe, warum sich BAWAG P.S.K. klar lohnt!

Seit Anfang Mai ist die neue Banking-App der BAWAG P.S.K. auf dem Markt. Mit dieser wird Mobilebanking noch einfacher, schneller und selbstverständlich komfortabler. Doch was kann die neue klar App? Hier vier Gründe, warum BAWAG P.S.K. klar auf jedem Smartphone ein Zuhause finden sollte.

1. Neue Features machen das Geldleben einfacher.

Mit dem neuen Personal Finance Manager klar sehen werden Ausgaben automatisch in Kategorien zusammengefasst. So wissen Kunden genau, wofür sie wie viel ausgeben und können sich überlegen, wo Ausgaben reduziert und Prioritäten für die Zukunft gesetzt werden können. Aufträge und Überweisungen werden jedes Mal durch die selbst gewählte „klarPIN“ freigegeben. Kein Warten mehr auf TAN-SMS. Damit jede Transaktion zusätzlich abgesichert ist, wird BAWAG P.S.K. klar über die Geräteerkennung mit dem eigenen Smartphone gekoppelt. So wird das Verwalten der persönlichen Finanzen einfach, sicher und selbstbestimmt.

2. IBAN Memory denkt mit.

Ein weiteres besonderes Extra, das sich beim Überweisen die Kontaktdaten aller Empfänger automatisch merkt. Damit hat das lange IBAN-Abtippen ein Ende.

3. Der Kunde ist Teil des Entwicklerteams.

Dass Design und Features so gut ineinander greifen liegt nicht zuletzt daran, dass die klar App gemeinsam mit den BAWAG P.S.K. Kunden entwickelt wurde. Nachdem aber Entwicklungen kein Ablaufdatum haben, werden auch in Zukunft die Kunden bei den Updates ein gewichtiges Wort mitsprechen. So ist gesichert, dass die klar App auch in Zukunft lebensnah bleibt und man nicht um die Ecke denken muss.

4 „Meine Ös “ im Blick.

Die BAWAG P.S.K. ist der Bankpartner des jö Bonus Club. Kunden können laufend noch mehr Ös sammeln, wenn Sie mit ihrer BAWAG P.S.K. Kredit- oder Kontokarte bei einem jö Partner bezahlen. Ihre gesammelten Ös können direkt in attraktive Vorteile und wertvolle Rabatte umwandelt werden. In der „Meine Ös“ -Anzeige der klar App sehen Kunden alle über die vergangenen zwölf Monate gesammelten Ös, übersichtlich dargestellt in direkt verfügbaren und vorgemerkten Ös. Der Weg zur „Meine Ös“-Anzeige ist ganz einfach: einfach auf den „Mehr“-Button in der Footer Navigation klicken.