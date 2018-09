Sharing Economy: Vom Teilen lässt sich profitieren

Milliarden-Bewertung

Kein Wunder also, dass auch etablierte Unternehmen den Kontakt zu den großen Playern der Share Economy suchen. Erst vor wenigen Tagen kündigte der japanische Autoriese Toyota an, dass er rund 430 Millionen Euro in den US-Fahrdienstvermittler Uber investieren will. Das geplante Engagement sei Teil einer vereinbarten Kooperation zur Entwicklung von Roboterautos. Insgesamt werde Uber bei dem Deal mit rund 72 Milliarden Dollar bewertet. Uber ist noch nicht an der Börse notiert, aber ein baldiger Börsengang wird erwartet.

Anders der Musikstreamingsdienst Spotify. Dieser hat weltweit 170 Millionen Nutzer und im April 2018 wagte das Unternehmen den Schritt an die New Yorker Börse. Spotify schaffte mit einer Erstbewertung von 30 Milliarden US-Dollar die wertvollste jemals erreichte Direktplatzierung. Nur in den vergangenen drei Monaten legte die Aktie des Unternehmens um über 20 Prozent zu. Mit Spannung wird auch der Börsengang des Zimmer- und Apartmentvermittlers Airbnb erwartet. Zwar hat man den ursprünglich geplanten Börsengang 2018 verschoben, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen den ersten Handelstag mit der Börsenglocke einläuten wird.