Schritt für Schritt Geld zur Seite legen

Aktuell gibt es am Sparbuch zwischen 0,01 und 0,4 Prozent Zinsen. Dass sich das herkömmliche Sparen damit nicht mehr wirklich lohnt, liegt auf der Hand. Der Quadratmeterpreis bei Immobilien ist in Wien in den vergangenen Jahren auf über 4.000 Euro auch in schlechteren Lagen gestiegen. In Spitzenlagen sind sogar Quadratmeterpreise über 10.000 Euro die Regel, denn die Ausnahme. Und auch die europäischen Aktienmärkte haben in den letzten Monaten Gewinne eingebüßt. Das heimische Börsen-barometer ATX hat nur in den vergangenen drei Monaten über sieben Prozent verloren, der deutsche Leitindex DAX gab sogar um über acht Prozent nach. Wie soll man angesichts einer solchen Ausgangslage Vermögen aufbauen?

Viele ungenutzte Chancen

Sinnvoll anlegen ist derzeit nicht ganz einfach, aber es geht. Markus Gremmel, Leiter Marketing und Produkte der BAWAG P.S.K: „Laut Österreichischer Nationalbank horten die Österreicher derzeit Spareinlagen von rund 252 Milliarden Euro auf Sparbüchern. Doch am Sparbuch lässt sich kein Vermögen aufbauen. Wer heute mehr will als die aktuellen Sparbuchzinsen, kommt an Wertpapieren nicht vorbei.“ Doch auch die aktuelle Börsengroßwetterlage mit US-Handelskrieg, drohendem Brexit und bevorsteher möglicher Zinsanhebung im Euroraum wirkt nicht gerade wie eine Einladung. „Nachdem die Börsen in den vergangenen zehn Jahren nur eine Richtung kannten, ist es natürlich etwas schwieriger geworden, an den Kapitalmärkten zu investieren. Aber es gibt noch viele ungenutzte Chancen und bei einer breiten Streuung und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, lässt sich am Börsenparkett mehr Rendite holen als am Sparbuch“, so Gremmel.

Eine Möglichkeit dazu sind Sparpläne auf Investmentfonds. Diese eigenen sich besonders für Privatanleger, die nicht ständig die Börse im Blick behalten können oder wollen. Legen Anleger per Sparplan an, wandert automatisch monatlich ein festgelegter Betrag vom Konto ins Depot und wird in ausgewählte Fonds investiert. Das geschieht ganz unabhängig davon, wie die Kurse gerade stehen.