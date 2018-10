Quartalsausblick: Solide Gesamtlage trotz Sorgen um Italien

Italien weckt auch Erinnerungen an die Staatssschuldenkrise Griechenlands, die Europa 2010 in eine große Krise stürzte. Mit rund 60 Millionen Einwohnern und einem Anteil von 15 Prozent an der Wirtschaftsleistung der Eurozone ist Italien ein wirtschaftliches Schwergewicht in der Europäischen Union.

Aber im Gegensatz zu Griechenland ist Italien nur im geringen Ausmaß von internationalen Investoren abhängig. Der italienische Staat verschuldet sich hauptsächlich bei seiner eigenen Bevölkerung, den eigenen Banken und Versicherungen. Ein plötzliches Ende dieser Finanzierung ist darum deutlich weniger wahrscheinlich als im Fall Griechenlands, als ausländische Investoren plötzlich keine Gelder mehr zur Verfügung stellten.

Außerdem verfügt Italien über einen Leistungsbilanzüberschuss, was ein Anzeichen für die starke internationale Wettbewerbsposition seiner Wirtschaft ist.