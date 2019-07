Quartalsausblick: Finanzmärkte setzen auf billiges Geld

Die weltweite Konjunktur konnte auch 2019 ihren Wachstumskurs fortsetzen, aber die Dynamik lässt spürbar nach. Der Handelsstreit zwischen den USA, China und anderen Großmächten war mit Sicherheit eine Belastung für alle Marktteilnehmer. Das hatte auch seinen Niederschlag in zahlreichen Frühindikatoren. Zum Beispiel sank das Wachstum der Anlageinvestitionen in den USA, Umfragen zum Wirtschaftsvertrauen unter Unternehmen in den USA und Europa waren eingetrübt und erstmals seit Jahren sank das Konsumentenvertrauen in den USA deutlich ab.