Kollege Roboter zu Diensten

Paul hat im Saturn-Markt Ingolstadt in Deutschland die Herzen der Kunden im Sturm erobert. Schon am Eingang des Elektronik-Händlers begrüßt er Kunden, beantwortet Fragen und weist den Kunden den Weg zum gewünschten Produkt. Paul ist ein Roboter und so erfolgreich, dass nun weitere Saturn-Elektronikmärkte in Deutschland mit Paul ausgestattet werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Paul auch in Österreich in den Saturn-Märkten anzutreffen ist.

Waren Roboter lange nur Science-Fiction, so erobern sie nun sukzessive auch die Privathaushalte. Staubsauger- und Rasenmäher-Roboter sind heute fast schon Standard, aber in den Laboren der großen Techkonzerne wird bereits an weiteren und noch klügeren digitalen Assistenten gebastelt. Markus Gremmel, Leiter Marketing und Produkte der BAWAG P.S.K.: „Die Robotic ist ein Megatrend, der auch große Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben wird. Neue Player etablieren sich am Markt und bestehende Technologiekonzerne rüsten bereits ihre Roboter-Units auf. Der Bedarf ist riesig und das wird sich auch bei in den Kursen vieler Technologieunternehmen bemerkbar machen.“