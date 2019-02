Jetzt veranlagen mit dem besonderen Service

Für viele Menschen beginnt Veränderung nicht mit dem ersten Schritt, sondern mit dem neuen Jahr. Laut Statistik finden dann etwa 20 Prozent mehr Sportwillige den Weg in ein Fitnessstudio. Doch jeder weiß, wie es mit den guten Vorsätzen meist weitergeht: Die Vorsätze scheitern oft – und sehen dann im nächsten Jahr wieder ganz ähnlich aus. Leider ist das auch in der Geldanlage so: Über 250 Milliarden Euro lagern laut Österreichischer Nationalbank auf den heimischen Sparbüchern und nicht selten nur deshalb, weil keine Idee oder auch Motivation besteht, was man anderes mit dem Geld machen könnte. Doch mit einigen Tipps, lassen sich auch monetäre Vorsätze für 2019 einfacher erreichen:

Konkrete Ziele ins Auge fassen

Nicht nur bei der Fitness, sondern auch in der Geldanlage scheitern viele Menschen daran, dass sie keine oder nur sehr vage Ziele formulieren. „Im neuen Jahr ein bisschen mehr Bewegung geht genau so schief, wie das unkonkrete Ziel, sich irgendwann einmal um das Geld am Sparbuch zu kümmern“, so Markus Gremmel, Leiter Marketing und Produkte der BAWAG P.S.K. Viel wichtiger ist es, sich genau zu überlegen, wann und welche Schritte man setzen möchte. Auch beim Thema Geld, sollte man einmal gefasste Ziele in klare Worte fassen und aufschreiben. „Damit steigt auch das Gefühl der inneren Verpflichtung”, so BAWAG P.S.K. Experte Gremmel.