Endet bald die Nullzins-Periode in der Eurozone?

Ein Blick in die USA zeigt, wie diese Normalisierung des Zinsumfelds von statten gehen kann. In den USA sinkt die Arbeitslosenquote seit 2010 stetig und die Kerninflation befindet sich seit 2011 knapp unter zwei Prozent. Nachdem sich die Erholung des Arbeitsmarktes rund zwei Jahre fortsetzte, war die US Notenbank zuversichtlich genug, um schließlich im Juni 2013 die Beendigung ihres Anleihekaufprogramms anzukündigen.

In den darauffolgenden 14 Monaten drosselten sie als erstes Zeichen der Normalisierung die Anleiheankäufe und hoben 14 Monate später das erste Mal seit der letzten Wirtschaftskrise die Leitzinsen im Dezember 2015 auf 0,50 Prozent an. Mit Argusaugen verfolgte die US Notenbank die Reaktionen der Märkte, die Auswirkungen auf Kreditvergabe und Investitionen, um in einem nächsten Schritt im Dezember 2016 eine zweite Leitzinsanhebung durchzuziehen. Seit dem Ende der US-Nullzinspolitik 2015 wurden bereits sieben weitere Zinsschritte umgesetzt und die US-Leitzinsen stehen nun auf zwei Prozent.