Drei Investmenttrends 2019

In Deutschland könnte der Klimawandel im gleichen Zeitraum einen volkswirtschaftlichen Schaden von bis 800 Milliarden Euro anrichten. „Kein Wunder also, dass weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen an Lösungen gearbeitet wird, den Klimawandel zu stoppen“, so Markus Gremmel. Während die Industrialisierung viele der Umwelt- und Klimaprobleme erst geschaffen hat, kann die nächste Industrielle Revolution dazu beitragen, diese Probleme zu lösen.

Laut Bloomberg New Energy Finance beliefen sich auch die Investitionen in saubere Energieprojekte nur im vergangenen Jahr auf 333,5 Milliarden US-Dollar. „Umweltschutz und Klimawandel sind die drängendsten Probleme der Menschheit. Dieser Megatrend befeuert auch an den Börsen die Nachfrage nach Technologieführern in diesem Bereich. Mit einem Investment in solche Unternehmen eröffnet man sich nicht nur Renditechancen, sondern leistet man auch einen aktiven Beitrag für eine ein bisschen bessere Welt.“ Mit Investmentfonds wie dem Amundi Ethik Fonds investiert man weltweit auch in Unternehmen der Umweltbranche und wie die Zahlen zeigen, lohnt sich das auf eine mittelfristige bis langfristige Sicht.

