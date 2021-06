Varta steht bei Batterien für Elektroautos noch auf der Bremse

Der Börsegang des deutschen Batterieherstellers Varta in der Vorwoche entwickelt sich bis dato zu einem Erfolg. Nicht nur, dass der Ausgabepreis mit 17,50 Euro am oberen Ende der Preisspanne lag; auch der Kurs legte seitdem auf 22,30 Euro zu. Der österreichische Unternehmer Michael Tojner ( Bild), dem nach dem Börsegang noch rund 65 Prozent der Anteile gehören, sieht den Ausgabepreis nicht zu tief angesetzt. "Ich will darüber gar nicht nachdenken, ich bin zufrieden damit. Und wenn die Anleger schon am Beginn etwas dazugewinnen, passt es auch." Im Vorjahr musste der Börsegang mangels Interesse abgesagt werden, jetzt sei die Lage anders, nicht zuletzt wegen des Gewinns, der im ersten Halbjahr mit elf Millionen Euro schon über jenem des gesamten Vorjahres (9 Mio.) lag.