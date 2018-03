USA werten Pläne für Google-Steuer als Angriff

Die Vereinigten Staaten und Europa steuern auf einen neuen Wirtschaftskonflikt zu: Die USA lehnen die jüngsten globalen Pläne für eine fairere Besteuerung von Internetkonzernen und Digitalfirmen "strikt" ab, stellte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag klar. Zwar seien die USA für eine breit geführte Debatte über eine Modernisierung des Steuersystems bereit. Dabei dürften aber nicht einzelne digitale Unternehmen herausgegriffen werden, die "große Beiträge für das Wachstum in den USA leisten und viele Jobs schaffen".

Damit steht jetzt schon fest, dass die Finanzminister der G20-Staaten am 19. und 20. März in Buenos Aires (Argentinien) zu keiner Einigung kommen werden, wie digitale Geschäftsmodelle - etwa von Google, Facebook, Netflix, Uber & Co - künftig fairer besteuert werden können.

Die Industriestaaten-Organisation OECD, die den globalen Kampf gegen Steuervermeidung koordiniert, hatte ihren Beitrag geleistet und am Freitag einen 203-Seiten-Bericht zu dem Thema vorgelegt. Die Ideen reichen von der Besteuerung der Umsätze statt Gewinne bis zur Definition einer digitalen Betriebsstätte. Die OECD wälzt sowohl Ideen, um das Problem der Nicht-Besteuerung langfristig zu lösen, als auch Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden könnten.

Diese "Interim-Aktionen" würden vom Bericht allerdings nicht empfohlen, stellte OECD-Steuerexperte Achim Pross klar.

Achim Pross: "There is no consensus on the need for, or merit of, interim measures. The #DigitalTax report does not recommend the introduction of such measures." #OECDTaxTalks pic.twitter.com/xAJq2hy9v9