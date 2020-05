USA steuern auf den Staatsbankrott zu

Barack Obama hat den ohnehin festgefahrenen Konfliktnunweiter angeheizt. Es gebe einige Abgeordnete, so tönte der Präsident mutig, "die sich damit zufriedengeben

wollen, kurzfristig den Staatsbankrott zu verhindern - und die dann einfach weiterwurschteln wollen. Ich lehne das ab."



Obama muss in die Offensive gehen. Schließlich, so sagen jüngste Umfragen, wird die

wachsende US-Finanzkrise vor allem ihm angelastet. Die Republikaner können

sich also ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen 2012 auf ihre Blockadehaltung zurückziehen. Immer mit dem Verweis darauf, dass Obama nicht nur den Staatshaushalt ruiniere, sondern mit seinen geplanten Steuererhöhungen auch den US-Arbeitsmarkt.

Die drohende Fortsetzung des Schwarzer-Peter-Spiels, wie es die New York Times nennt, würde vor allem Obama schaden.



Der Präsident müsse endlich einem ernsthaften Plan zur Verringerung der Schulden

zustimmen, meint ein einflussreicher republikanischer Senator: "Oder will er wirklich mitten in einer Schuldenkrise mehr Geld ausgeben - und mitten in einer Jobkrise auf Millionen an Steuererhöhungen bestehen?" Obama, so meint man unter Republikanern grimmig, würde nur billige Punkte machen, indem er gegen Steuerschlupflöcher und teure Firmenjets argumentiere, in Wahrheit aber gehe es nur um massive Belastungen für die Wirtschaft.



Schlechte Vorzeichen also für die Krisengespräche, obwohl Obama sich kurz zuvor

kompromissbereiter gab: "Ich hoffe, dass beide Parteien ihre Ultimaten an der Garderobe abgeben." Doch zumindest John Boehner hört sich nicht nach Kompromiss an: "Ich

diskutiere gern im Weißen Haus, aber wenn der Präsident die Realität nicht sieht, wird das fruchtlos bleiben."