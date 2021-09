US-Notenbankchef: Rohstoffmangel werde auch 2022 noch zusetzen

Die anhaltenden Materialengpässe machen der US-Wirtschaft im Aufschwung nach der Pandemiekrise laut IS-Notenbankchef Jerome Powell länger zu schaffen als gedacht. Es sei frustrierend zu sehen, dass diese Hemmnisse und auch die Lieferkettenprobleme sich nicht besserten, sagte Powell am Mittwoch bei einer von Reuters-Chefredakteurin Alessandra Galloni moderierten Gesprächs-Runde beim Zentralbankforum der Europäischen Zentralbank (EZB).

Unklar wie lange Lieferengpässe anhalten

Das mit der Öffnung der Wirtschaft nach der Krise zusammenhängende Problem werde sich wohl bis in das nächste Jahr hinein ziehen. Er erwarte, dass die zuletzt kräftig in Gang gekommene Inflation auch in den nächsten Monaten über dem Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent liegen werde, bevor sie nachlässt. Die Notenbank gehe davon aus, dass aus dem Inflationsschub kein dauerhaft erhöhtes Preisniveau entstehe. Doch sei es schwierig zu sagen, wie lange die Phase der erhöhten Preise andauere: "Aber wir erwarten, dass wir durchkommen", so Powell.

Auch EZB-Chefin Christine Lagarde betonte, es sei schwierig vorherzusagen, wann sich die Lieferengpässe auflösten. Sie gehe zugleich davon aus, dass zumindest der Auftrieb bei den Energiepreisen in der ersten Jahreshälfte von 2022 nachlasse.