US-Kaufhauskette Macy's schließt 14 Warenhäuser

Der Umsatz der betroffenen Warenhäuser belaufe sich im Jahr auf rund 130 Mio. Dollar (rund 110 Mio. Euro). Ein Teil davon werde "voraussichtlich durch nahegelegene Kaufhäuser und Online- sowie mobile Verkäufe" aufgefangen, erklärte die Warenhauskette mit Sitz in Cincinatti (US-Bundesstaat Ohio).

Die US-Kaufhauskette Macy's will 14 Warenhäuser schließen und im Gegenzug ihre Internetpräsenz ausbauen. Im Rahmen der Umstrukturierung würden im Frühling 14 Geschäfte mit rund 1.300 Beschäftigten schließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Unser Geschäft entwickelt sich schnell, um sich den geänderten Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher in unseren Kaufhäusern an Computern, Tablets und Smartphones anzupassen", erklärte Konzernchef Terry Lundgren. Die Zahl von insgesamt 175.000 Mitarbeitern will das Unternehmen mit derzeit 790 Geschäften nach eigenen Angaben beibehalten. Im Zuge eines Umstrukturierungsplans sollen künftig mehr Beschäftigte aus dem Technologiebereich eingestellt werden.