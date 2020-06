US-Automarkt: Zurück auf der Straße der Sieger

Totgesagte leben länger. Nach dem dramatischen Absatzeinbruch im Gefolge der Finanzkrise auf zuletzt nur noch knapp mehr als 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2009 galt der US-Automarkt für viele Analysten und Experten als rettungslos verloren. Das Geschäft werde in Hinkunft in Asien gemacht werden, die einstige Auto-Nation Nummer 1 habe ihren Zenit überschritten, war allerorts zu hören.

Die Realität hielt sich jedoch nicht an die Prognosen und bescherte der Branche ab 2010 stetige Zuwächse, die im abgelaufenen Jahr 2014 mit rund 16,5 Millionen verkaufter Autos im besten Absatzjahr seit 2006 gipfelten. Das Geschäft brummt also wieder wie in den besten Tagen, auch was die Verteilung der Marktsegmente angeht. Wurden in den letzten Jahren mehr Pkw (Cars) als SUV und Pick-ups (Trucks) verkauft, drehte sich der Markt im Vorjahr wieder entscheidend zugunsten der für die Hersteller lukrativeren großen Geräte. Hier betrug der Zuwachs satte 10 Prozent und spülte gleich drei Vertreter des Segments an die Spitze der meistverkauften Fahrzeuge: Die mächtigen Pick-ups Ford F-150, Chevrolet Silverado und Dodge Ram 1500 führen die Verkaufshitparade für 2014 unangefochten vor den Limousinen Toyota Camry und Honda Accord an.

Über die Gründe für die so eklatante Rückkehr der Trucks herrscht im Vorfeld des heute mit den Fachbesuchertagen beginnenden Autosalons in Detroit weitgehend Einigkeit unter den Experten. Einerseits machen es die dank des hauseigenen Fracking-Booms längerfristig niedrigen Treibstoffpreise der Kundschaft wieder leichter, zu den geliebten größeren Modellen zu greifen. Anderseits wächst die US-Wirtschaft und die vielen Handwerker und Baufirmen ersetzen ihre während der Krisenjahre überalterten Fuhrparks.