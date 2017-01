Es wird die größte Kapitalerhöhung in der italienischen Wirtschaftsgeschichte: Die UniCredit, die größte Bank Italiens, braucht dringend frisches Geld und muss daher haufenweise Großinvestoren und Kleinanleger finden, die ihr neue Aktien für 13 Milliarden Euro abkaufen. Am Donnerstag gab die Aktionärsversammlung (im Fachjargon Hauptversammlung) eindeutig grünes Licht für diesen Plan. 99,6 Prozent der anwesenden Aktionäre stimmten dafür.

Ein weiterer Beschluss: Je zehn UniCredit-Aktien werden zu einer zusammengelegt. Aktuell wird die Aktie für rund 2,60 Euro gehandelt, war aber auch schon deutlich weniger als 1,80 Euro wert.

Foto: APA/AFP/AFP or licensors/ANDREAS SOLARO Die Kapitalaufstockung werde vor dem 10. März beginnen, versicherte UniCredit-Vorstandschef Jean-Pierre Mustier. Mit der Kapitalerhöhung werde die Bank „das Blatt wenden“, sagte Mustier. Zur Wendung gehört auch, dass die Bank in den nächsten Jahren notleidende Kredite im Volumen von 23,7 Milliarden Euro verkaufen will. Nach etlichen Krisenjahren können viele Italiener ihre Kredite nicht oder nur teilweise bedienen.