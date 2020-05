Ungarn: Österreichische Krisendiplomatie

EU-Standards gerecht zu werden, das war der Appell des ÖVP-Chefs an seinen Parteifreund Orbán. Spindelegger reiste auch als Emissär der Europäischen Volkspartei (EVP) nach Budapest, deren Mitglied Ungarns regierende Fidesz ist.

Kurz vor Spindeleggers Ankunft kündete Orbán an, einen Punkt des umstrittenen Notenbank-Gesetzes zu ändern. Auf Zusammenlegung von Finanzmarktaufsicht und Zentralbank wolle er verzichten, auch wenn es ein „moderner Vorschlag“ wäre.

Zwischen Wien, Brüssel und Budapest ist aber noch lange nicht alles paletti: Die EU-Partner misstrauen nach wie vor der ungarischen Regierung, auf alle Bedenken einzugehen und europäische Grundrechte akzeptieren zu wollen. Was die für Österreichs Banken und Unternehmen belastenden Krisensteuern angehe, versprach Orbán, diese 2013 auslaufen zu lassen. „Die Regierung macht nur dann etwas, wenn man ihr auf die Finger klopft“, betonte Spindelegger.

Die eingeführte Sondersteuer kostet viel. Allein das in Ungarn tätige Handelsunternehmen SPAR muss jährlich 25 Millionen Euro an Krisensteuer an den Fiskus abführen.

Um finanziell zu überleben, braucht Ungarn dringend einen Kredit bis zu 20 Milliarden Euro von EU und Internationalem Währungsfonds. Orbán sprach von „Überbrückungshilfen für den Notfall“. Er wolle von niemanden Geld nehmen. „ Ungarn kann sich selbst retten und überleben.“

Voraussetzung für einen IWF-Kredit sind aber die Änderungen der Gesetze und der Respekt vor EU-Grundrechten, heißt es unisono in Brüssel und Washington. In Brüssel wird befürchtet, Ungarns Premier lege es auf einen am Beispiel Griechenlands orientierten Schuldenschnitt von 50 Prozent an.