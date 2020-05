Underberg: "Frauenquoten sind Rückschritt"

In Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise – sind Ihre Spirituosen da eigentlich mehr oder weniger stark gefragt?

Wir sind zum Glück nicht so krisenabhängig wie andere Konsum- und Investitionsgüter. Da müsste schon mehr passieren, dass niemand mehr unsere Produkte kauft. Irgendjemand hat schließlich immer Geburtstag und will diesen feiern.



Ist Österreich eigentlich ein interessanter Spirituosenmarkt?

Kommt darauf an, wie Sie Spirituose definieren. In Österreich – wie in Italien und Deutschland – sind zum Beispiel Kräuter- und Obstbrände gefragt. Mit Österreich, Süddeutschland, Ungarn und der Schweiz decken Sie 90 Prozent der weltweiten Produktion an Obstbränden ab. In Spanien spielen diese dagegen überhaupt keine Rolle. Dort wird wie in England oder Frankreich gern Cognac, Gin oder Whiskey getrunken.



Auf Ihren Underberg-Flaschen steht nach wie vor „appetit- und verdauungsfördernd“. Wird Ihnen die EU das bald verbieten?

Die Health-Claimes-Verordnung der EU verbietet Aussagen mit spezifischem Gesundheitsbezug. Bei uns handelt es sich eindeutig um eine allgemeine Aussage, so, als würden Sie sagen, dass eine kalte Dusche an heißen Tagen „wohltuend“ ist. Ich sehe da kein Problem.



In Deutschland offensichtlich schon. Da läuft gerade ein Rechtsverfahren ...

In 26 Ländern gab es keine Beanstandungen. In Deutschland sind die Wächter vielleicht schlechte Verlierer. Aber sie werden sich schwertun, einen spezifischen Gesundheitsbezug herzustellen. In Österreich gibt es überhaupt keine Probleme.

Underberg hat kürzlich eine Anleihe für 150 Millionen Euro begeben. Wofür wird das Geld eingesetzt werden?

Wir wollen weiter wachsen, neben unseren Nachbarländern setzen wir den Schwerpunkt auf Brasilien und China. Auch das Baltikum ist ein wichtiger Markt für uns.

Spirituosendynastie Underberg „Semper idem“ (immer dasselbe) lautet das Familienmotto der Underbergs. Seit 165 Jahren stellen sie im deutschen Rheinberg ihren Magenbitter unter ihrem Familiennamen her. Immer nur vier Personen sollen die Rezeptur davon kennen – derzeit Hubertine Underberg-Ruder und ihr Vater sowie zwei Priester. Zur Spirituosen-Gruppe gehören mittlerweile zahlreiche weitere Marken wie Asbach, Pitú und die Wodkamarke Grasovka. Zudem sind die Underbergs seit den 1970er-Jahren an Schlumberger beteiligt. Das Familienunternehmen macht weltweit mit 900 Mitarbeitern 500 Millionen Umsatz im Jahr.

Die 49-jährige promovierte Mikrobiologin ist seit 1991 Verwaltungsratsspräsidentin des Spirituosenherstellers mit Sitz im Schweizer Dietlikon. Hubertine Underberg-Ruder ist zudem Aufsichtsratsvorsitzende der Schlumberger AG mit Sitz in Wien. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.