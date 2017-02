Unabhängig von Trump: Play-Doh "Made in USA"

Ein Klassiker kehrt in die USA zurück: US-Spielzeugkonzern Hasbro wird seine bei Kindern beliebte Knetmasse Play-Doh ab dem zweiten Halbjahr 2018 in East Longmeadow in Massachussetts produzieren lassen, berichtete Wall Street Journal am Montag.

Seit 2004 wurde die Knete mit dem markanten Geruch in den gelben Plastikdosen in der Türkei und in China zusammengerührt. Plastilin wird auch weiterhin von dort importiert werden.

Hasbro to make Play-Doh American again https://t.co/GoeCjnpGD2 — FOX Business (@FoxBusiness) 26. Februar 2017

Die neue Produktionslinie in den USA sei "keine Antwort auf die Wahl von Trump", versicherte das Unternehmen gegenüber der Zeitung. Trump hatte im Wahlkampf und danach mehrfach die negative Handelsbilanz der USA kritisiert und versprochen, die nach Asien abgewanderte Industrie-Produktion in die USA zurückholen zu wollen. Das soll durch neue Zölle auf Einfuhren, Subventionen für die heimische Wirtschaft und einen abgeschotteten Binnenmarkt geschehen.