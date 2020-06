Umwelt-Alarm: So wird Österreich zubetoniert

Das letzte Kriterium ist es, das Österreichs Bauern Sorgen bereitet. "Pro Tag werden in Österreich 15 Hektar fruchtbares Ackerland versiegelt oder verbaut", warnt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer. Zur besseren Vorstellung: Das entspricht 21 Fußballfeldern pro Tag – oder etwas weniger als der gesamten Verkaufsfläche der Shopping City Süd. Aufs Jahr gerechnet summiert sich das, warnt Kurt Weinberger von der Hagelversicherung: "Pro Jahr verschwindet damit die gesamte Agrarfläche Wiens."

Wlodkowski ortet Handlungsbedarf bei den Raumordnungsvorschriften in den Ländern. "Schon 2001 hat sich die Raumordnungskommission das Ziel gesetzt, dass der Flächenbedarf auf einen Hektar pro Tag sinkt." Mit acht Hektar wäre er heute schon zufrieden.

Um auf die Lage aufmerksam zu machen, haben sich die Bauern Unterstützung aus Deutschland geholt: Der deutsche Bauernbundpräsident Gerd Sonnleitner hat sich mit einer Petition im Bundestag unlängst die Zustimmung aller Parteien geholt. Gesetze sollen folgen. Denn, so Sonnleitner: "Auf Beton wächst kein Getreide."

Laut Statistik Austria waren 2011 rund 1,36 Millionen Hektar – umgerechnet 16,2 Prozent – der Staatsfläche Ackerland. In fünf Jahren nahm die Zahl um 1,5 Prozent ab. Geht der Trend so weiter, sind Österreichs Äcker in rund 400 Jahren zubetoniert.

Während das Ackerland schrumpft, wächst das Straßennetz um rund sechs Prozent: So wurde zwischen 2000 und 2005 Österreichs Autobahnen- und Schnellstraßennetz um 117 Kilometer ausgebaut.