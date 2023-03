Umfrage: Wie gehen Getränkeproduzenten mit knappen Ressourcen um?

Klimawandel findet statt. Die Wetterextreme nehmen zu, Trockenperioden treten immer häufiger auf. Das wirkt sich auch auf die Wassersituation in Österreich aus.

Wie steht es um unsere Wasserressourcen? Und wie gehen Getränkeproduzenten verantwortungsvoll mit den sich verändernden Klimabedingungen um? Wie können knappe Ressourcen im Verpackungsbereich effizienter genutzt werden und wie wird die dafür essenzielle Kreislaufwirtschaft auf ein höheres Level gebracht?



In der Dialogreihe Coca‑Cola Real Talk in Kooperation mit der Tageszeitung KURIER diskutieren wir gemeinsam mit Experten und Expertinnen, wie die Notwendigkeit eines sorgsamen Umgangs mit Ressourcen zu einem Standortvorteil in Österreich und Europa führen kann.

Bevor wir diskutieren, wollen wir Ihre Meinung wissen.