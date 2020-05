Umfrage: Mehrheit gegen EU-Wirtschaftsregierung

Bachmayer befürchtet deshalb, dass "auf die wirtschaftliche Krise eine politische und eine ideologische Krise" folgen könnten. "Die politischen Konzepte greifen nicht mehr, das bringt Zulauf für extremere Lösungen." Die Euro-Krise werde die Innenpolitik noch "über die nächste Wahl hinaus dominieren", sagt Bachmayer. "Sogar bei der FPÖ löst sie das bisherige Nummer-eins-Thema Zuwanderung ab." Mit steigendem Bildungsgrad steigt die Zustimmung zur EU-Wirtschaftsregierung, eine Mehrheit dafür gibt es ausschließlich unter Grün-Sympathisanten. Bachmayer: " Die Grünen sind in der Finanzkrise von Beginn an für Solidarität eingetreten. Nationalistische Ideen sind bei ihnen am wenigsten ausgeprägt." Die " Schuldenbremse", eine gesetzliche Beschränkung der Neuverschuldung, kann sich die Mehrheit der Österreicher schon vorstellen. "Jede Umfrage in Österreich ergibt ein klares ,Nein' zu neuen Schulden", sagt Bachmayer. Eine ganz andere Frage sei aber die Wirksamkeit von solchen Maßnahmen.