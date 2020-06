Ukraine-Krise könnte in Korrektur an Börsen münden

Der März gestaltete sich an denAktienmärkten dagegen bisher sehr turbulent. Die Ukraine-Krise und das Gezerre umdie Krim lassen Anleger vor Investments zurückschrecken. Lieber verkaufen sie, um abzuwarten.

Die Lage in der Ukraine werde die Märkte weiter in Atem halten, sind die Aktienexperten der RLB NÖ-Wien überzeugt. Die Risikoscheu könnte in den nächsten Tagen durchaus zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Korrektur der Aktienkurse nach unten führen. Wer zukauft, sollte nicht auf Limits zur Verlustbegrenzung vergessen.