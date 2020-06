Neue Pipeline soll Österreichs Versorgung mit Gas sichern

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine macht nicht nur Europas Erdgasunternehmen zusehend nervös. Auch Russland Gasmonopolist Gazprom bereitet die Entwicklung wachsende Sorgen. "Diese Unsicherheit gefährdet die Zuverlässigkeit der Gaslieferungen nach Europa durch die Ukraine", warnte Gazprom-Chef Alexej Miller am Dienstag.

Inmitten dieser schwierigen Lage reiste OMV-Generaldirektor Gerhard Roiss am Dienstag nach Moskau, um mit Miller eine Anbindung Österreichs an die geplante neue Gas-Pipeline South Stream zu verhandeln. „Wir haben ein Abkommen zustande gebracht, das die Hauptleitung der South Stream nach Österreich führt“, sagte Roiss nach den Gesprächen mit Miller zum KURIER. bis zu 32 Milliarden Kubikmeter Gas sollen ab 2018 über die South Stream bis nach Österreich geliefert werden.

Diese Leitung, die Russland ursprünglich als Konkurrenzprojekt zur inzwischen abgesagten Nabucco-Pipeline begann, soll russisches Gas über das Schwarze Meer, Bulgarien, Serbien und Ungarn nach Europa liefern. Zunächst war Italien als Endpunkt dieser Pipeline vorgesehen. Roiss erwirkte am Dienstag, dass die South Stream in Baumgarten an der österreichisch-slowakischen Grenze ins heimische Gasnetz einmünden wird. In Baumgarten endet auch die Pipeline, die durch die Ukraine verläuft. „Ob in zehn Jahren noch Gas über die Ukraine fließt, ist fraglich“, meint Roiss.