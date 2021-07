Ukraine: Geheimdienst drängt Investor Wolf aus dem Traktorengeschäft

Indes setzte Wolf alle Hebel in Bewegung, um die Traktorenfabrik wieder in Gang zu bringen. "Ich habe mit dem ukrainischen Vize-Premier und dem Wirtschaftsminister gesprochen. Die wollten eine rasche Lösung anstreben", sagt der frühere Magna-Boss. Nun sind fünf Monate vergangen und nichts sei geschehen. "Ich weiß nicht mehr, welches politisches Ziel die verantwortlichen Herren verfolgen", sagt Wolf. "Das Traktorengeschäft ist ein Saisongeschäft. Wenn ich es jetzt nicht frei bekomme, kann ich erst wieder im Frühjahr starten, dann habe ich alle meine Kunden verloren. Ich habe unnötig Zeit vertan und die Leute verprellt." Nachsatz: "Es tut mir um die Mitarbeiter leid, aber ich kann nicht mehr weitermachen." Wolf will seine Anteile nun an Yaroslavsky abtreten. Wie viele Millionen Euro er bei diesem Engagement in den Wind schreiben muss, darüber wollte Wolf keine Auskunft geben.