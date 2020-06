Tyrolean und Gewerkschaft auf dem "Highway to Hell"

In der AUA-Gruppe gibt es drei Klassen von Bord-Mitarbeitern: Die vor 1994 eingestellten Piloten und Flugbegleiter sind am teuersten. Dann kommen die jungen AUA-Crews und am Ende der Lohnskala stehen die rund 950 Tyrolean-Beschäftigten, die sich von der Gewerkschaft "verkauft" fühlen.

In der Nacht vor der Demo hatten die Betriebsratschef Karl Minhard ( AUA) und Thomas Blaska allerdings gemeinsam mit vida-Chef Rudolf Kaske eine Vereinbarung unterschrieben: Man strebe einen Konzern-KV auf "einem bestimmten Niveau unter Wahrung der Interessen der Beschäftigten von AUA und Tyrolean an. Ziel ist, dass der Standort Wien aufrecht erhalten bleibt und Österreich weiterhin einen leistungsfähigen Home-Carrier hat". Am Mittwoch wollen die Herren gemeinsam Mittagessen.

ÖGB-Chef Erich Foglar will die Kündigung des Tyrolean-KV nicht zurück nehmen und pocht auf einen Konzern-KV. Viel Zeit ist nicht mehr. AUA-Vorstand Jaan Albrecht bereitet bereits den Betriebsübergang vor. Die AUA-Piloten haben bis dato Einsparungsvorschläge im Ausmaß von 47 Millionen Euro präsentiert. Das dürfte der AUA-Mutter Lufthansa offenbar immer noch zu wenig sein.

Die schwache gewerkschaftliche Organisierung bei Tyrolean dürfte mit ein Grund für die Turbulenzen sein. Während bei der AUA-Bordbelegschaft rund 600 Mitarbeiter bei der Gewerkschaft sind, gibt es bei Tyrolean nur 200 Gewerkschaftsmitglieder.