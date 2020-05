TUI gönnt Aktionären weiter keine Dividende

Das Reisegeschäft brummt: Europas größter Reisekonzern TUI konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende September) den Überschuss um 20 Prozent auf 141,9 Millionen Euro steigern. Dividende will die TUI aber trotzdem keine auszahlen. Der Konzern will das Geld wegen der unsicheren Wirtschaftslage lieber zusammenhalten. Überschattet wurden die Rekordgewinne im Urlaubsgeschäft von den Verlusten der Container-Reederei Hapag-Lloyd, an denen TUI noch mit 22 Prozent beteiligt ist. Hapag-Lloyd lieferten einen Verlust von 49 Millionen ab. Von den Reederei-Anteilen will sich die TUI weiterhin trennen, aber ohne Zeitdruck.