TTIP-Tauziehen: Her mit dem Speck

So feine Unterscheidungen wie im Lebensmittelrecht der EU interessieren in den USA aber so gut wie niemanden. Das haben 45 US-Senatoren vergangenes Jahr in einem Brief klargemacht. Derartige " Handelsbarrieren" seien lediglich "unfaire Einschränkungen", deren Abschaffung bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen "vordringlich behandelt werden muss". Die EU will schließlich die hohen Zölle von rund 30 Prozent auf Fleisch und teilweise deutlich über 100 Prozent auf Molkereierzeugnisse wegverhandeln. Die US-Agrarindustrie verlangt dafür Gegenleistungen.