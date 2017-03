Trumps Mauer: Mexikanischer Konzern will Zement liefern

Der mexikanische Baustoffkonzern Cemex hat sich offen dafür gezeigt, Rohstoffe für die von den USA geplante Mauer entlang der gemeinsamen Grenze zu liefern. „Wir würden das gerne tun“, sagte Konzernchef Rogelio Zambrano der Tageszeitung „Reforma“ vom Mittwoch. Es sei aber noch unklar, welche anderen Firmen sich daran beteiligten und wieviel Zement benötigt werde.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, im Kampf gegen die illegale Einwanderung eine mehr als 3000 Kilometer lange Mauer bauen zu lassen. Die Kosten dürften etliche Milliarden Dollar betragen. Nach Trumps Willen soll Mexiko die Kosten übernehmen, was die Regierung des Schwellenlandes strikt ablehnt. Bereits heute ist die Grenze auf langen Abschnitten befestigt, etwa mit Metallzäunen. Cemex ist einer der größten Baustoffkonzerne der Welt und betreibt etwa in Deutschland ein Zementwerk in Rüdersdorf bei Berlin.