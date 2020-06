Lufthansa gründet eine Billig-Tochter

Der Lufthansa-Konzern will trotz des erneuten Streiks der Piloten an seinen Plänen, eine neue Billig-Airline zu gründen, festhalten. Am Mittwoch gab der Aufsichtsrat grünes Licht für die Gründung eines Billig-Carriers für die Langstrecke.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr will dafür die Regionalfluglinie Eurowings ausbauen. Geplant sei der Start ab Ende 2015 mit drei Flugzeugen ab Köln. Später soll die Flotte auf sieben Maschinen erweitert werden.

Indes haben die Piloten, die den Streik am Dienstag von der Kurzstrecke auf alle Lufthansa-Verbindungen inklusive Fernflügen ausgeweitet hatten, angekündigt, auch am Donnerstag in den Ausstand zu treten. In der Auseinandersetzung geht es unter anderem um die Übergangsrenten der 5400 Piloten von Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo. Am Mittwochnachmittag hieß es, die Lufthansa-Chefs hätten den Piloten ein Schlichtungsangebot unterbreitet.