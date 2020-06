Treichl verdiente 2,2 Millionen Euro

Österreichs Top-Verdiener unter den Bankern ist einmal mehr Erste-Group-Chef Andreas Treichl. Obwohl ihm und seinen Vorstandskollegen im Vorjahr die Boni gestrichen wurden – 2011 endete für die Bank mit einem deftigen Verlust, weil hohe Abschreibungen auf Ostbankenbeteiligungen und Staatspapiere angefallen waren – verdiente Treichl ausgezeichnet.

Sein Fixgehalt inklusive sonstiger Bezüge (wie beispielsweise Pensionskassenbeiträge) betrug rund 1,7 Millionen Euro. Der siebenköpfige Gesamtvorstand der Erste Group kassierte insgesamt sechs Millionen Euro.

Im Vorjahr wurden aber auch erfolgsabhängige Prämien aus einem Langzeit-Aktienprogramm an den Bankvorstand ausbezahlt: In Summe 1,3 Millionen für alle Vorstände und knapp 500.000 Euro für Treichl. Unterm Strich bekam der Erste-Group-Chef 2011 also 2,2 Millionen Euro überwiesen.