Billig in die Ferien

Wer heuer mit dem Auto in den Winterurlaub fährt, darf sich freuen: Die durchschnittliche Tankfüllung (40 Liter) ist für Dieselfahrer um gut fünf Euro billiger als vor einem Jahr, für Benzin-Autos um vier Euro.

Autofahrer, die sich die jeweils günstigste Tankstelle in ihrer Umgebung suchen, kommen noch viel günstiger davon. Die Arbeiterkammer hat österreichweit Preisunterschiede beim Tanken von neun bis zu 35 Prozent festgestellt. Während der gefallene Rohölpreis bei Diskont-Tankstellen zu kräftigen Verbilligungen geführt hat, ist der Ölpreisabsturz an den Autobahntankstellen fast spurlos vorübergegangen.

Diesel ist laut AK im Durchschnitt um 7,8 Prozent billiger als vor einem Jahr, Benzin um 5,3 Prozent. An den Autobahntankstellen aber ist der Preis für Superbenzin nur um zwei Prozent und jener für Diesel um 3,3 Prozent gefallen. Interessant für Weihnachtsurlaubs-Fahrten ist auch der Preisvergleich zwischen den Bundesländern. In Tirol ist tanken um durchschnittlich mehr als fünf Prozent teurer als in Oberösterreich. Innerhalb des Bundeslandes weist Wien die größten Preisunterschiede auf: Diesel-Fahrer können sich 35 Prozent ersparen, wenn sie anstatt zur teuersten zur billigsten Tankstelle fahren.

Die billigsten Tankstellen in der Umgebung finden Sie hier: E-Control Spritpreisrechner

Bis zu den Feiertagen ist mit einem weiteren Spritpreis-Rückgang zu rechnen. "Die gesunkenen Rohölpreise werden an die Autofahrer weitergegeben. Allerdings nicht in vollem Ausmaß. Zwei bis drei Cent je Liter sollte es noch nach unten gehen", sagt Elisabeth Brandau, Chef-Volkswirtin des Autofahrerclubs ÖAMTC. Treibstoffe in Österreich seien im Durchschnitt so billig wie vor drei Jahren. Wäre 2011 nicht die Mineralölsteuer angehoben worden, wären die Spritpreise sogar auf das Niveau von 2010 gefallen.