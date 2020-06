Treibstoff: Rekordpreise im Osternest

Die Spitzenpreise, die am Dienstagmittag laut ARBÖ auf Österreichs Straßen bezahlt werden mussten, lassen so manchen Autofahrer ungläubig die Stirn in Falten legen. 1,559 Euro kostet der Liter Superbenzin an Tankstellen am Wiener Stadtrand. Diesel ist in Tirol mit 1,484 entlang der Fernpass-Bundesstraße am teuersten.

Im österreichweiten Durchschnitt wird Diesel derzeit um 1,42 Euro feilgeboten, Superbenzin um 1,48 Euro. Vor allem der Ottokraftstoff hat in den vergangen Monaten eine beispiellose Rekordjagd hinter sich.

Seit Jahresbeginn verteuerte sich Super um knapp neun Prozent. Ein Blick auf die internationalen Großhandelspreise zeigt allerdings, dass es noch dicker hätte kommen können: An der Börse legte Eurosuper in den vergangenen drei Monaten um satte 30 Prozent zu.

Wenngleich die Autofahrerclubs nicht davon ausgehen, dass die heimischen Tankstellenpreise vor den Feiertagen signifikant sinken werden. Es bleibt zumindest zu hoffen, dass die Mineralölkonzerne, angesichts des Höchstpreisniveaus, auf ihr diesjähriges Osterkörberlgeld verzichten werden.