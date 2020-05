Toyota Prius Plug-In im Praxistest

Diese Form von Hybridantrieb soll zwei Pole verbinden: elektrisches Fahren auf Kurzstrecken und ausreichend Reichweite für Langstrecken. Möglich wird dies, indem ein Vollhybridantrieb um ein Batteriepaket erweitert wird. Dieses kann via Steckdose geladen werden, daher die Bezeichnung "plug-in" (anstecken). Auf diese Weise steht mehr Strom parat. Im Winter (mit eingeschalteter Heizung) reicht der Strom für 9 bis 12 km rein elektrisches Fahren, im Sommer sind bis zu 20 km möglich. Und das mit bis zu 100 km/h. Das ist der wichtigste Unterschied zwischen Plug-in- und Voll-Hybrid, dessen Speicherbatterien nur via umgewandelter Überschuss-Energie an Bord geladen werden können und maximal 5 km rein elektrisches Fahren zulassen.