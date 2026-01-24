Wirtschaft

Totschnig will günstigere Düngemittel

Jets of liquid fertilizer from the tractor sprayer.
Düngemittel sind in den letzten Jahren teurer geworden. Landwirtschaftsminister Totschnig will sich auf EU-Ebene nun für niedrigere Preise einsetzen.
24.01.26, 12:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Landwirtschaftsminister Totschnig bringt beim EU-Agrarministerrat eine Initiative für günstigere Düngemittel ein.
  • Er fordert Maßnahmen wie die Aussetzung von CBAM und Importzöllen sowie mehr Transparenz am Düngemittelmarkt.
  • Ziel ist es, die Kostenbelastung für die Landwirtschaft zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Landwirtschaft zu stärken.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will beim Agrarministerrat am Montag in Brüssel eine Initiative für günstigere Düngemittel einbringen

Gefordert werden "konkrete Maßnahmen auf EU-Ebene, um die Kostenbelastung für die Landwirtschaft zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Drittstaaten zu erhöhen". Die Düngemittelpreise seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen und würden mittlerweile bis zu 30 Prozent der Produktionskosten ausmachen, hieß es.

Minister Totschnig will gegen Klima-Fake-News vorgehen

Kostenanstieg "gezielt entgegenwirken".

"Leistbare Betriebsmittel sind eine Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer EU-Landwirtschaft", wurde Totschnig am Samstag in einer Aussendung zitiert. Dem Kostenanstieg müsse man "gezielt entgegenwirken". Neben Importzöllen bewirke auch der sogenannte CO2-Grenzausgleich (CBAM) einen Preisanstieg bei Düngemitteln.

Deshalb will Totschnig CBAM vorübergehend aussetzen. Zudem brauche es mehr Transparenz am Düngemittelmarkt, Verpflichtende Folgenabschätzungen für die Landwirtschaft und die Aussetzung von Zöllen. Die Landwirtschaft brauche "faire Rahmenbedingungen und Planungssicherheit", sagte der Minister.

Mehr zum Thema

Norbert Totschnig ÖVP
Agenturen, sif  | 

Kommentare