Tokioter Börse schluckt Rivalin

Bisher habe einer Einigung vor allem der Plan der Tokioter Börse im Weg gestanden, vor einer Fusion eigene Aktien herauszugeben. Die Tokyo Stock Exchange (TSE) fürchtet ansonsten den Vorwurf, sie strebe eine Notierung durch die Hintertür an, ohne ihren eigenen Kriterien für Emissionen zu genügen. Die bereits notierte Börse in Osaka ist den Kreisen zufolge dagegen auf einen schnellen Zusammenschluss erpicht, um ausländischen Wettbewerbern besser die Stirn bieten zu können.



Der OSE-Präsident hatte im vergangenen Monat gesagt, Fusionsgespräche mit der TSE seien später als Juni schwierig, falls die Tokioter Börse nicht ihre Haltung ändere. Die Verhandlungen laufen bereits seit März. Am Dienstag hatte die Zeitung Asahi berichtet, der Tokioter Markt wolle die Konkurrentin zu einer hundertprozentigen Tochter machen. Die auf Derivate spezialisierten OSE lehne dies aber ab. OSE-Papiere stiegen am Dienstag um acht Prozent und legten am Mittwoch erneut um 2,5 Prozent zu.