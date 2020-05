Tiroler beerbt Felderer als IHS-Chef

Nach 20 Jahren an der Spitze des Instituts für Höhere Studien (IHS) wird Bernhard Felderer (70) Anfang 2012 durch den Ökonomieprofessor Christian Keuschnigg (52) abgelöst.



Er wird seinen Job am IHS höchstwahrscheinlich per Start des Sommersemesters 2012 im kommenden März antreten, wie es zum KURIER hieß. Felderer geht dann in Pension. Der gebürtige Tiroler Keuschnigg ist derzeit Professor für Finanzwissenschaft an der Schweizer Universität St. Gallen. Er rechnet damit, dass er die Arbeit am IHS und seine Universitätstätigkeit unter einen Hut bringen kann. Drei Tage pro Woche will er aber mindestens in Wien sein.