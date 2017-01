Thalia Österreich bekommt neuen Chef

Die Buchhandelskette Thalia wird in Österreich künftig von Thomas Zehetner (42) geleitet. Der bisherige Geschäftsführer Josef Pretzl (59) werde mit Ende März von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat wechseln, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Zehetner soll die Mehrkanalstrategie (Online-und Offline-Geschäft) weiterführen.

Die Geschäftsleitung von Thalia besteht damit künftig neben Zehetner aus den Prokuristen Andrea Heumann, Andreas Czech und Maximilian Joven.

35 Filialen

Thalia ist derzeit in Österreich mit 35 Buchhandlungen vertreten.