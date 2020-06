Teure Energie drückt Handelsbilanz

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner will daher die Ausfuhren in Länder außerhalb Europas weiter ankurbeln, erklärte er am Freitag: „Wir forcieren die Ausfuhren in neue Zukunftsmärkte, verteilen damit das Risiko besser und nützen die Marktpotenziale in den geringer verschuldeten und wachstumsstärkeren Ländern außerhalb Europas.“ Mit 35 Mio. Euro sollen auch 2012 insbesondere kleine und mittlere Unternehmen im Rahmen der „go international“-Exportoffensive unterstützt werden. Das ist auch wichtig, denn: Laut WIFO sanken die Exporte im letzten Quartal 2011 um 0,4 Prozent. 2012 soll es wieder leicht aufwärts gehen.