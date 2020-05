Teure Büros für Höchstrichter

Noch residiert der Verfassungsgerichtshof in der alt-ehrwürdigen böhmischen Hofkanzlei am Wiener Judenplatz. Doch ein Umzug ist fix, auch die neue Adresse steht schon fest: "Wir ziehen in die Immobilie, wo das Bank Austria Kunstforum untergebracht ist", bestätigt Sprecher Christian Neuwirth. Geplant sei der Umzug für Mitte 2012.



Doch der Wechsel in den 1. Stock über dem Kunstforum sorgt in Immobilienkreisen für Unmut: "Der VfGH mietet 20.000 Quadratmeter und hat sich nie richtig am Markt umgesehen", heißt es. Man vermutet politische Mauscheleien, schließlich hat der Eigentümer des Kunstforums, die Signa Holding von Rene Benko, mit Alfred Gusenbauer und Susanne Riess-Passer gleich zwei gut vernetzte Ex-Spitzenpolitiker als Beiräte.