Test stellt "Fairphone 2" gutes Zeugnis aus - nur ein Nachteil

Smartphone

Asien

Das fairebesteht aus Bauteilen von etwa 270 Zulieferern. Grundsätzlich stecken in jedem Handy etwa 40 unterschiedliche Mineralien und Metalle, viele davon stammen aus Abbaugebieten in Afrika und. Zu den wichtigsten Metallen in der Elektronikbranche zählen Kobalt, Zinn, Tatnal, Wolfram und Gold. Sie alle werden in Kriegs- und Krisengebieten abgebaut, deren Kauf finanziert Bürgerkriege.

Das " Fairphone 2" hat nun - auch dank Unterstützung aus Österreich - "faires Gold" in die Zulieferkette integriert, lobte die AK am Mittwoch. "Auch die Möglichkeit, es kinderleicht in Module zu zerlegen und zu reparieren sowie die Transparenz über die Produktionskosten sind global einzigartig."