Telekom: U-Ausschuss könnte 2012 kommen

In der Causa Telekom wird der Ton innerhalb der Koalition zunehmend schärfer: "Die Justiz soll jetzt allerzügigst Fakten auf den Tisch legen", fordert Parlamentspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ). Sie wolle die Ermittler "schon daran erinnern", dass es im Bawag-Skandal, der sich im SPÖ-Umfeld abspielte, "innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr zu konkreten Handlungen gekommen ist". Politischen Einfluss des ÖVP-geführten Justizministeriums auf die Ermittlungen zu Korruption im ehemals schwarz-blauen/orangen Umfeld will Prammer jedoch nicht unterstellen; vielleicht fehle es einfach an den Ressourcen.



Rasche Aufklärung durch die Justiz könnte auch einen baldigen U-Ausschuss im Parlament bringen: Prammer will einen solchen starten, sobald die "groben Arbeiten" der Justiz erledigt sind. "Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man sich durch viele Verfahren hinhantelt, die in zehn bis 15 Jahren abgeschlossen sind, und erst dann macht man den U-Ausschuss."