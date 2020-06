Telekom: Schlaff im Visier der Justiz

Allerdings kam es vor dem Deal zu einem Streit zwischen Karic und Serbien darüber, wer tatsächlich Mehrheitseigentümer war. Der damalige BZÖ-Verkehrsminister Hubert Gorbach intervenierte in Belgrad, was aber nichts half. Ende 2005 wurde Mobtel die Lizenz entzogen. Die Nachfolge-Gesellschaft Mobi63, an der die Schlaff-Gruppe 30 Prozent hielt, wurde im Sommer 2006 an den norwegischen Telekomkonzern Telenor verkauft, die Mobilkom ging leer aus. Schlaff-Sprecher Michael Fink wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück. Sie seien "völlig substanzlos", es habe sich um normale Bankgeschäfte gehandelt. Die Unterlagen zu den Verkaufsverfahren würden nächste Woche der Staatsanwaltschaft übergeben.