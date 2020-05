Teilzeit bringt den Frauen mehr

Netto ist die Arbeitsstunde in Teilzeit sogar mehr Wert als jene in Vollzeit. Verantwortlich dafür ist die progressive Besteuerung. Konkret sehen die Stundenentgelte so aus: Frauen in Teilzeit verdienten im Schnitt 11,4 Euro brutto pro Stunde, in Vollzeit 11,9 Euro. Netto verdienen sie in Teilzeit 8,8 Euro, aber nur 8,5 Euro in Vollzeit. Ähnlich ist das Ergebnis bei den Männern: Männer in Teilzeit verdienten brutto 14,6 Euro, in Vollzeit 15,3 Euro brutto – netto waren es in Teilzeit 10,7 Euro, in Vollzeit 10,5 Euro.

Vergleicht man die Bruttostundengehälter zwischen den Geschlechtern, verdienen Männer in Vollzeit um 3,4 Euro mehr, in Teilzeit um 3,2 Euro mehr. Netto beträgt der Unterschied in Teil- und Vollzeit nur mehr knapp zwei Euro. Die Einkommensschere ist also bei den Nettostundengehältern deutlich niedriger als brutto.

Laut WIFO verdienen Männer im privaten Sektor in der Stunde brutto um 23 Prozent mehr als Frauen (inflationsbereinigt) – Teilzeit und Vollzeit zusammengenommen. Ein Drittel dieser Lücke ließ sich bisher erklären: Frauen sind weniger in Führungspositionen vertreten, arbeiten in schlechter bezahlten Branchen. Nun lassen sich laut Rocha-Akis zehn bis 18 Prozent der Einkommensschere dadurch erklären, dass Frauen Teilzeitarbeit wählen. Für den Großteil der Einkommensschere haben die Wissenschaftler aber immer noch keine Erklärung.

Auch wenn man netto pro Stunde besser aussteigt – unterm Strich bleibt Teilzeit eine „Falle“. Nicht nur, dass man im Monat weniger verdient – im Teilzeitjob steigt man seltener im Unternehmen auf, die Pension fällt später geringer aus.