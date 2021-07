Teile der Anklage gegen Meinl im Netz aufgetaucht

Dieser pikante Vorfall wird den rechtlichen Schlagabtausch zwischen der Meinl Bank und der Staatsanwaltschaft Wien deutlich verschärfen. Denn: Angebliche Auszüge aus einer ersten Anklageschrift gegen Verantwortliche der Meinl Bank sind brisanterweise im World Wide Web aufgetaucht. Seit knapp zwei Monaten liegt ein sogenannter Vorhabensbericht in der Causa Meinl Bank zwecks Genehmigung im Justizministerium, wie Michael Klackl von der Oberstaatsanwaltschaft bestätigt. In einem solchen Bericht schlägt der Staatsanwalt den Oberbehörden vor, gegen bestimmte Personen Anklage zu erheben oder das Verfahren einzustellen.

Wie der KURIER Anfang Juli als erstes Medium berichtete, will die Staatsanwaltschaft Wien offenbar mehrere aktive und ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte der Privatbank wegen des Verdachts der Untreue anklagen.

Im Mittelpunkt soll die Ausschüttung einer Sach-Dividende (Aktien der Fondsgesellschaft Oryx) in Höhe von 212 Millionen Euro an die niederländische Briefkastenfirma B.V. Belegging-Maatschappij "Far East" stehen.

Die niederländische Gesellschaft ist 99,99 Prozent Eigentümerin der Meinl Bank und wird, wie berichtet, Julius Meinl V. zugerechnet. Unter dem Strich soll die Bank um den ausgeschütteten Betrag "entreichert" bzw. geschädigt worden sein.