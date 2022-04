Tanker dreht um: Putin bleibt auf seinem Erdöl sitzen

Der Tanker „Bejing Spirit“ ist 274 Meter lang, 48 Meter breit und fährt unter der Flagge der Bahamas. Am Sonntag lag der mit russischen Öl gefüllte Tanker im Mittelmeer-Hafen von Santa Panagia, Italien. Er fuhr am Montagvormittag weiter und befand sich im Mittelmeer drei Stunden östlich von Sizilien. Ursprünglich war der Tanker in Murmansk, Russland, gestartet und wollte angeblich russisches Öl in die USA verfrachten. Doch mitten im Atlantik drehte der Tanker und versucht nun sein Öl loszuwerden.

Der Tanker soll am 3. März den Hafen von Murmansk verlassen haben, zuvor war er in Portugal und in Algerien. US-Ziel des Schiffes soll die Metropole Philadelphia gewesen sein. Doch am 22. März wendete das Schiff mitten im Ozean abrupt und setzte wieder Kurs auf Europa“, schreibt das Magazin Focus.

Laut „New York Times“ umfasst die Fracht der „Beijing Spirit“ eine Million Fass russisches Rohöl. Anscheinend hat der ursprüngliche Abnehmer kalte Füße bekommen und ist abgesprungen. Welchen Zielhafen im Mittelmeer die Beijing Spirit derzeit ansteuert, ist unklar. Sie schippert mit 5,6 Knoten durchs Mittelmeer.

Der Tanker soll kein Einzelfall sein. „Dem Handelsdatenaggregator OEC zufolge machten rohes und raffiniertes Öl im Dezember 33,3 Prozent der russischen Exporte aus. 2020 summierten sich Rohöl und Destillate auf 48,7 Prozent aller Ausfuhren des Landes auf, mit einem Handelswert von 161 Milliarden US-Dollar, so die OEC-Daten“, heißt es im Focus.

Indes bieten sich China und Indien als Abnehmer an. laut Reuters kauft Indien große Mengen russischen Öls auf.